520總統就職典禮進入倒數，總統府發言人丁允恭今天表示，總統預計上午10時在台北賓館發表就職演說。台灣防疫進而開展出未來施政願景將納入演說內容。

這次新冠肺炎疫情肆虐，台灣防疫世界一級棒，據了解，目前相關防疫部會例如衛福部、經濟部等，正積極籌劃防疫國家隊成員名單，預料從防疫醫療人員到口罩工具機業者等國家隊，將在總統就職當天，與國人一起分享榮耀。

丁允恭指出，11日將召開記者會說明520總統就職典禮相關規劃，典禮秉持防疫優先、簡單、隆重、溫馨等原則處理，總統當天在府內宣誓就職後，將移師至台北賓館發表就職演說，從防疫談未來施政願景。

丁允恭下午受訪表示，這次正副總統就職典禮規劃，基於防疫優先的考量，將遵照中央流行疫情指揮中心指引，不會循過往模式舉辦大型群眾活動。因此，以往總統就職都會在府前廣場搭建舞台，這次將不會出現。

他表示，520當天上午9時在總統府大禮堂宣誓就職後，總統的演說與駐台使節覲見將至台北賓館進行，總統預計上午10時在台北賓館發表就職演說。

至於總統就職演說講稿內容，據了解，這次還是由總統文膽，甫辭去海基會秘書長姚人多操刀；丁允恭表示，因為演說內容尚未定稿，無法對外說明，但因中國武漢肺炎疫情波及全球，一定會提及台灣防疫，從防疫進而開展出未來施政願景。

(中時 )