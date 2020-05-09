39歲阿嬌2年前和小8歲整形醫生「醫界王陽明」賴弘國結婚，單身多年的阿嬌過去曾在節目上嘆遇不到好桃花，「沒有人說過要娶我」，後來順利成為人妻，沒想到婚姻僅維持了14個月就告吹。港媒則報導，求問堪輿學家陳子才，算出阿嬌的真命天子將在2024或2025年出現，而且還有可能又是異地戀。

外型亮麗的阿嬌過去緋聞不少，但始終沒遇到到定下來的對象，4年前她在節目《飯局的誘惑》表示，對愛情沒有太多期待，與其想找男友，更想找結婚對象，並希望未來老公尊重她、孝順，也強調外型「不要太醜」，因為想生可愛的孩子，但最後阿嬌遺憾表示：「現在還沒有人說過要娶我」。

2年前阿嬌罕見認戀來自台灣的整形醫師賴弘國，夫妻倆婚後上實境秀放閃，阿嬌還為了備孕，犧牲讓自己身材發福，未料後來婚姻觸礁。據《東網》報導，堪輿學家陳子才表示，阿嬌和賴弘國命格雖沒相沖，男方條件又符合阿嬌所需正緣對象，唯一問題是男方命格容易有第三者介入，而阿嬌最快2024、2025年就會有新對象，男方性格剛強、有主見、經濟條件好、給人安全感，且可能是異地戀。

(中時電子報)