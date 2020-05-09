第一波「嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」因為不完全造成有些爭議，醫療應變組副組長石崇良表示，昨(8)行政院通過追加預算，在指揮中心指揮官指示之下修正津貼獎勵要點，並於今(9)日發佈。

這次修正內容包含擴大急診醫護人員的獎勵，200多家就責醫院在農曆年前已經開始防疫動員，例如設置發燒篩檢站和院內分流，社區採檢也是第一線急救醫護人員來執行，每日負責約1.8萬人次急救處置，十分辛苦。

指揮中心指出，本次獎勵要點修正重點如下：

一、新增醫院急診部門負壓隔離病室或單人病室之第一線執行照護疑似或確診個案之專責醫事人員，適用津貼範圍，醫師每人每日一萬元，護理人員每人每班一萬元，（醫師每日可申請二人，如採日夜輪班，每班可申請一人）。

二、急救責任醫院防疫獎勵：重度級且評鑑為醫學中心（含準醫學中心）者，每月120萬元;重度級且評鑑為區域及地區醫院者，每月90萬元;中度級，每月60萬元;-般級，每月30萬元。獎勵費用應全數分配予急診部門之相關工作人員包含急診臨護人員，醫事放射人員，社會工作人員，行政人員，救護人員及清潔人員等，並追溯自109年1月起算。

三、收治確診個案獎勵：依個案數，病情嚴重度及住院天數，給予額外獎勵，每收治一名罹患明顯肺炎住院患者，給予每人每日3000元，使用呼吸器患者則給予每人每日1萬元之獎勵費，且應全數分配予第一線及共同照護之醫事人員。

四、設有生物安全第二等級負壓實驗室之醫療機構，且為嚴重特殊傳染性肺炎指定檢驗機構者，為提供新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）檢驗所購置之相關儀器設備，予以每家醫院最高500萬元獎勵。

指揮中心表示，目前共納入9大獎勵項目，相關申請作業須知及細節將於下週公布並通知各醫院，原則上，1至3月份之獎勵費用，請各醫院於5月31日前造冊並檢送領據至衛福部申請，隨到隨辦儘快撥付; 4至6月份之獎勵費用，則於7月10日前造冊申請至於團體績效獎勵及基層院所之獎勵方式，將持續研議並徵詢相關團體意見後，儘速發布。

(中時 )