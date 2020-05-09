職棒放寬到2千人入場？陳時中鬆口了 14:222020/05/09 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 職棒秩序維持不錯 陳時中：研議放寬到2000人。（資料照,趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，昨日中華職棒首度開放1000名觀眾進場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨日秩序的維持情況不錯，未來將研議放寬觀眾人數到2000人，細節仍需討論。 (中時 ) #維持 #不錯 #研議 #放寬 #2000 也許您會感興趣 推薦閱讀 先輔導企業依八種情境申請 仍以衰退五成為準 艱困產業標準暫不放寬 04:102020/05/05 財經要聞 吃豬不殺豬 盧秀燕：研議比照台北畜產公司營運方式 15:422020/05/05 生活 美眾議院撒錢不手軟 提案每月發2000美元向窮人紓困 15:212020/05/05 財經 坤達爽摸趙駿亞 上演BL戲碼「感覺不錯」 17:212020/05/05 娛樂 木村拓哉47歲身材不變 關鍵都在這 20:212020/05/06 生活 基市補助藥局2000元購讀卡機 04:102020/05/07 地方新聞 感謝藥師 新北補助藥局2000元 01:152020/05/08 台北基宜花 《其他股》信義房屋今年召募2000名新人 加強線上教育訓練 07:442020/05/08 財經 助新創募資 創新性新板擬出鞘 04:102020/05/09 財經要聞 阿中喊下次2000人進場 04:102020/05/09 運動天地 生活熱門新聞 北投窄巷轎車90度翻險墜田 網歪樓：導航哪家？ - 生活 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 直播》連兩天＋0 累計440例確診 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 美國紓困比台灣棒？紐約網紅揭驚人真相：很難 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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