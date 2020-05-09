台中市蕭姓男子日前接獲不明來電，指好友「小杰」遭人押走，威脅他須購買3萬元遊戲點數才放人，蕭男6日到豐原某超商欲購買，因不會操作機器而詢問店員，店員得知蕭購買點數原因後，直覺有異遂聯繫警方，在警方勸說下，蕭男後來也順利聯繫上「小杰」，才驚覺被騙。

豐原警分局表示，蕭男日前接獲不明來電，指稱其好友「小杰」遭人押走，威脅他須購買3萬元遊戲點數，才會放走「小杰」。蕭男由於擔心好友安危，遂依指示前往豐原區成功路某超商，但因不會操作機台向店員詢問，店員得知他購買點數原因後，直覺有異，遂聯繫警方，豐原派出所警員洪茂益、劉承宗及呂祈政獲報後火速趕往現場。

警方向蕭男說明，歹徒2次來電分別為「未顯示來電」及「開頭770之網路電話」，且要求回傳遊戲點數更是常見詐騙手法，建議蕭男保持冷靜，先聯繫「小杰」，切勿因一時衝動而受騙。

剛開始「小杰」電話無人接聽，讓蕭男更加緊張，所幸不久後「小杰」便回電，告知自己平安在家，才讓他放下心中大石，感謝警方及店員即時協助。

所長許明達表示，這類假綁架真詐騙是歹徒慣用手法，利用民眾慌張、害怕的心理，誘使民眾配合。提醒民眾如遇不明或可疑電話，一定要謹記「防詐騙三要訣」：Calm down保持冷靜、Check it out小心查證、Call 165反詐騙諮詢，切勿輕易交付財物或匯款給對方。

(中時 )