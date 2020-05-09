醫師工程師課程模擬畫面。（陽明大學提供／李侑珊台北傳真）

陽明大學醫學系個人申請入學放榜，攸關AI時代台灣產業轉型人才的「醫師工程師組」與「醫師科學家組」各招收10名學生。陽明大學今（9）日舉辦新生聯合座談，台灣科技龍頭分別到場勉勵這群未來台灣產業轉型的中堅。

陽明大學「醫師工程師組」今年首度招生，吸引207人報名，「醫師科學家組」則吸引199人申請，兩組正取最低60總級分。其中「醫師工程師組」與交通大學電機學院合作，學生在大一與大二，將會在交通大學修讀基礎醫學與電機資訊相關課程，大三後再回到陽明大學繼續完成醫學系PBL（問題導向學習）與實習課程，大六畢業時取得「醫學士」學位，同時並具備「電資」雙專長。「醫師科學家組」則在大學前四年完成基礎科學與臨床教育後，大五先修研究所課程，六、七年級再進入醫院臨床實習。兩個組別的設計，分別希望能替台灣培養AI時代的工程師與科學家。

宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮表示，從這次新冠肺炎的經驗就知道，台灣的醫學與半導體科技對國內與世界的貢獻非常具體，也是台灣領先世界的兩大產業。美國雖然在資通訊的應用上獨佔鰲頭，但其實很多技術與零件都是與台灣合作的成果。台灣醫療與資通訊過去各自發展，雙方的頂尖人才缺乏共同語言，以至於對於彼此需求沒有辦法完美整合。

施振榮說，台灣最優秀的人才都在醫界，在當前大環境下，應該要借重智慧醫療，透過資通訊與醫療人才攜手合作，共創價值，未來10到15年後這批人才成熟，就能替台灣開創新的產業。

陽明大學校長郭旭崧表示，醫師科學家已經訓練出像葉采衢一樣的優秀人才，兩年前開始思考台灣該培育什麼類型的人才，才能替產業轉型尋找方向，所以開始有了醫師工程師的構想。

郭旭崧提到，今年首度招生，這批醫師工程師堪稱是「黃埔一期」，期盼第三類組與第二類組的強強結合，除了讓學生有競爭優勢外，最重要的還是面對AI浪潮下，台灣不能在世界上缺席，必須尋找新的利基站穩世界舞台。

(旺報 )