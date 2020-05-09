明天就是母親節，陸軍司令部臉書發佈了「一直都在」母親節特輯，影片中採訪2名防疫化學官兵對母親的回憶。陸軍司令部表示，這次母親節，近期忙於防疫工作的33化學兵群也利用機會，謝謝母親的體諒與支持。

33化學兵群煙幕營4連上士鄭思佩透露，2個弟弟都是身心障礙，家住山上交通不便且家境不好，小時候媽媽總會騎著一台摩托車，載著她和弟弟們去醫院看病。訪談到一半，鄭思佩忍不住落下淚，但她也強調媽媽一直告訴她，雖然環境比別人差但要勇敢，不管別人用什麼眼光看待都不可以放棄

33化學兵群偵消營2連中士謝琬琪則說，剛入伍的時候媽媽都沒有來懇親，一開始想說可能住太遠不方便的緣故，直到快半年沒回家，媽媽有天就請一個阿姨幫忙開車，煮了她最喜歡吃的東西載上來，並打電話告訴她「媽媽在營區門口外面，妳有沒有空？」回憶至此，謝琬琪也忍不住淚崩。

由於鄭思佩和謝琬琪都是化學兵，因此兩人的母親都很擔心她們參與防疫任務會不會有危險，不時地提醒她們要注意好自己的身體。

陸軍司令部指出，從小到大，總有那麼一個人，最關心我們吃飽了沒，無論我們是否成家立業，也總覺得我們還沒長大，那就是永遠不會下班的「母親」，也如同一直守護家園的陸軍「一直都在」。

(中時 )