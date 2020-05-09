受到新冠肺炎影響，美國體育賽事接下來若要復賽，相信都會先以無觀眾形式進行，不過紐約洋基小聯盟1A球隊查爾斯頓河狗上週五發布一份多達5頁的「新冠肺炎準備計畫」，希望屆時開放球迷進場後，能夠讓大家安心看球，避免形成防疫破口。

根據《紐約郵報》（NewYork Post）報導，河狗隊總裁傑夫（JeffGoldklang）在一次電訪中說：「員工、球迷以及球員，他們從家裡出發到球場的每一步，我們想要做一些事來保護他們。」因此球團擬了一份長達5頁的「新冠肺炎準備計畫」，當中列出11項規定，希望能防止病毒在球場擴散。

1 球迷進場前必須進行健康檢查，並設置額外的大門讓進場的人保持距離。

2 無論是購買門票、球場商品甚至是食物，都採取無現金支付，就連門票都走向電子化，球迷訂票後會在電子信箱收到門票；至於廁所？也都採取感應式的，只要使用完畢將門打開，馬桶就會自動沖水。

3 包含一些豪華包廂在內，都會實施社交距離座位，如果遇到下雨天，球場會為球迷準備額外的遮蔽物。

4 在球場內設置手動的消毒站。

5 對所有員工進行體溫測量，此外，一些會和客人正面接觸的員工，球團會提供他們防護手套和口罩。

6 限制球團高層、媒體進入休息室，此外，休息室內也被禁止一些容易生成口水的物品，包含種子、花生以及口香糖等等。

7 加強對兒童遊樂區的限制，像是彈簧床等設施不會開放。

8 廁所不會開放每一個水槽、便池，以便維持社交距離。

9 球員不會為球迷簽名，也不會往看台丟免費棒球。

10 開球嘉賓將會穿上適當的防護裝備，而開球者將會是球員的家人。

11 演唱國歌的歌手將會帶上防打噴嚏的面罩進行表演。

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(中時電子報)