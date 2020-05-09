高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，在罷免運動初期，僅有wecare高雄與台灣基進黨參與連署，民進黨儘量保持低調，對外聲稱不積極介入。但最近似有改變跡象。對此，立委趙天麟在政論節目中透露原因。

民進黨從低調支持，到最近高雄立委、議員開記者會高分貝呼籲6月6日站出來，近日民進黨中常會還宣布成立「0606高雄市民意觀察小組」，黨主席卓榮泰也呼籲全體高雄市民珍惜「罷免」這張難能可貴的一票。而中選會主委李進勇也親自來到高雄，宣示罷韓的投票所一定借得到，否則「把他的頭剁下來」。讓節目主持人謝震武不禁問，民進黨為何站到罷韓前線？對此，趙天麟表示，這是為了保證投票可以公平進行。

趙天麟指出，過去民進黨在罷免中一直擔任著從旁協助的角色，不站在第一線的原因是希望不要讓這個運動變成一個藍綠對決、而且是民進黨主導；而現在為什麼會站到前線？是因為現在高雄的看板問題、投票所問題逐漸地浮現，讓民進黨不得不主動介入。

趙天麟表示，特別是投票所的問題，依法應該要有1823個投票所，但韓市府最誇張的時候竟只借到1100多個，這恐怕會連投票都投不下去了！因此民進黨才會出手，希望可以讓他正常化。

不過，對於投票所等問題，高市府與不少藍營人士都一再強調，是為防疫需要，拆除相關罷韓招牌也都是依法行事。

(中時電子報)