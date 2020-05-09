民進黨黨部主委等黨職，5月24日登場，台北市黨部主委選舉薛凌與王孝維競爭白熱化，相互攻擊不斷；黨主席卓榮泰今在臉書更直接點名台北市黨部要立下典範；他表示，有任何違反選風、刻意攻訐，傷害同志及黨譽之行為，黨的團結、黨的利益絕對大過任何個人，ㄧ經查實，絕不寬貸。

台北市黨部主委選舉兩位候選人薛凌及王孝維互控賄選、跟蹤等並向黨中央檢舉；薛凌開記者會指王找人跟蹤其團隊，她嗆「我不怕黑道，有事衝著我來！」王孝維否認， 「絕對不可能，不會做這樣的事情。」有請拿證據，不要當過陽信董事長就這樣。

由於雙方互控越演越烈，上週三中常會中要求調查小組，公正中立據實調查，並於本周中常會提出調查報告。

卓榮泰今在臉書指出，524黨內選舉必須維持民主風度、進行民主競爭，才是配合蔡總統第二個任期本黨應有的作為。

他說，嚴正要求本黨全體同志，中央及各地方黨部務必維持黨務公正、選務中立，尤其各黨部工作人員，絕不得介入任何競選活動，若有違背必徹底咎責。

他說，所有參選人務必遵守正當選舉方式，不破壞選風、不攻訐對手，若經查實絕依評議程序嚴處，最重者將影響選舉資格。

他強調，各參選人團隊、幹部及支持者，務必自制、嚴守分際，任何脫序行為絕對有害參選人形象，影響選舉結果。

他呼籲，珍惜民主珍惜團結，唯有團結沒有敵人唯有公正才能團結，要求台北市黨部起帶頭作用立下典範，不能忘記人民的期待，不能輕忽人民的監督。

(中時 )