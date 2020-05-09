行政院副院長陳其邁今在臉書證實，昨晚與美國衛生部副部長Eric Hargan等人召開視訊會議，交流防疫經驗，陳其邁在會中強調，台灣有自信、也有能力對協助WHO的工作有所貢獻，包括對抗新冠肺炎的大流行，台灣不應該被排除在世界衛生組織（WHO）之外，應該被允許有意義地參與WHO。

陳其邁指出，昨晚美國華府智庫CSIS ｜ Center for Strategic ＆ International Studies邀請下，與美國衛生部副部長Eric Hargan、CSIS莫里森（Stephen Morrison）資深副會長、CSIS葛來儀（Bonnie Glaser）主任進行視訊會議，交流防疫經驗，台灣會繼續與美國就台灣參與世界衛生組織的議題合作，台灣2千3百萬人口，不應被排除在世界衛生組織（WHO）之外。

陳其邁提及，會中美國衛生部副部長Eric Hargan也肯定台灣對疫情的快速反應，並表達美國大力支持台灣以觀察員身分參加18日將召開的世界衛生大會（WHA）。Hargan也表明，若將台灣排除在世衛觀察員之外，全球公衛將面臨風險與付出代價。

陳其邁也向美方說明「台灣模式」有效的因素，陳其邁說，台灣防疫成果部分歸功於超前部署，他以2003年SARS為例，當時由於中國資訊缺乏透明性，加上我國遭排除於世界衛生組織（WHO）之外，台灣必須採取果斷行動，也因為當初的經驗，加上對中共資訊的直覺懷疑，促此這次疫情採取更快更有效的行動，迅速管制邊境、成立中央流行疫情指揮中心、儲備關鍵物資及確保醫院及醫護人員做好準備。

陳其邁歸納防疫的「台灣模式」有3大支柱，包含資訊透明、科技運用與團隊合作，藉由資訊透明提高公眾警覺及打擊疫情假訊息，同時運用科技，藉由手機對居家隔離者建立智慧監控系統，最後則是政府各部會全面投入，蔡英文總統數度召開國安高層會議，行政院強化跨部會協調，民眾與政府攜手合作抗議。

陳其邁強調，.台灣民主防疫模式可與全世界分享，並樂見台美透過防疫夥伴關係，交換疫情資訊、分享最佳作法與關鍵物資。

(中時 )