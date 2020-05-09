中共總書記習近平向朝鮮勞動黨委員長、朝鮮國務委員會委員長金正恩致復謝口信。習近平表示，很高興收悉「委員長同志」熱情友好的口信。2月金正恩曾就大陸防控新冠肺炎疫情致慰問信並提供支持，這充分體現了金正恩及朝鮮黨、政府、人民對中國黨、政府、人民的深情厚誼，生動詮釋中朝傳統友誼的牢固根基和強大生命力。習對此深表感謝並予以高度評價。

新華社報導，習近平指出，新冠肺炎疫情發生後，在中共中央堅強領導和各方面大力支持下，經過艱苦卓絕努力，中國疫情防控工作取得重大戰略成果。他很關心朝鮮疫情防控情況和朝鮮人民身體健康。

習近平說，對金正恩帶領朝鮮黨和人民採取了一系列防疫舉措並取得積極成效感到欣慰和高興。中方願同朝方加強抗疫合作，並根據朝方需要提供力所能及的支援。相信在中朝雙方以及國際社會的共同努力下，一定能夠取得這場抗疫鬥爭的最終勝利。

習近平表示高度重視發展中朝關係，願同金正恩一道，指導兩黨兩國有關部門落實好雙方重要共識，加強戰略溝通，深化交流合作，推動新時代中朝關係不斷向前發展，造福兩國和兩國人民，為地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

5月7日，金正恩向習近平致口信，高度評價並祝賀習近平領導中國黨和人民在前所未有的新冠肺炎疫情防控阻擊戰中取得輝煌成就和巨大勝利，表示堅信在習近平的領導下，中國共產黨和中國人民一定能夠不斷鞏固擴大戰果，取得最後勝利。希望習近平保重身體，並向中國共產黨全體黨員致以戰鬥問候，祝願朝中兩黨關係日益密切、健康發展。

(中時 )