胡瓜、小禎9日主持中天綜合台11日晚間11點首播的新節目《地球人請回答》，母親節將至，小禎笑稱女兒Emma藏不住秘密，上周已與前夫買了粉紅色包包寄送到家中，「女兒有寫卡片非常乖，粉紅色包包看的出來是她選的，以後留給她用。」胡瓜聞言妙回：「跟媽媽好像。」

胡瓜笑稱以前小禎會把自己帶到店裡，然後問自己：「粉紅色還是紫色好？」他說出意見後，「粉紅色比較亮。」她立刻跟店員說：「聽到了嗎？請幫我包起來。」他只好乖乖付帳。今年母親節當天，小禎邀媽媽等多位女性一起吃飯，費用由老爸買單，小禎逗趣表示：「所以我們明天下午會去精品店一趟。」胡瓜急忙阻止，「不是啦，吃飯買單。」父女互動引人發笑。

阿嬌與醫生賴弘國離婚，被問到此事，胡瓜說：「我看不懂，看起來男生比較辛苦，結婚一年陪她到處跑演唱會，男生愛女生很清楚，女生有沒有愛男生，我就不懂了。」被問離婚點是否可能因為財富差距？他笑看女兒，「我沒想到這個，醫生有錢嗎？」小禎聽完現場一陣大笑。《地球人請回答》11日起，周一至周五中天綜合台晚間11點播出。

(中時 )