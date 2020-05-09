台灣新冠肺炎確診病患低死亡率，讓BBC、新加坡等外媒很感興趣。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，是因為整體防疫團隊的努力，在加上台灣的醫療體系很好、量能充足，才讓死亡率低。

台灣的新冠肺炎死亡率維持在1.4%左右，發生率是百萬分之18.6,死亡率為百萬人口約0.2，引起外媒觀關注。張上淳表示，防疫團隊的努力、醫療體系很好才讓台灣防疫成功。

張上淳並以2009年的H1N1為例指出，當初的防疫成果其實也很好，經過冬季的流行，當時的死亡率是1.6％到1.7%，只死了38人，而當時美國死了2300多人。

張上淳提到，當年四月開始在墨西哥出現H1N1，後來傳到美國，台灣則是早早就成立指揮中心(4/28)，約1個月後(5/20)左右，台灣首例確診才出現，是個境外移入的案例。

張上淳說，台灣不斷吸取經驗，從2009年到現在，不斷成長努力。

(中時電子報)