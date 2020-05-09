1名人夫快樂帶一家四口前去澎湖遊玩時，赫然從女兒舊手機上發現一張老婆與自己從小到大的好兄弟「素人自拍」親密照，怒斥老婆竟然搞上自己哥們兒，事後氣急敗壞向法院提出告訴，法院審判認為，因無直接證據顯示2人有不正當關係，2人並沒有逾越，判賠償綠帽夫12萬元。

據了解，小王老早就對自己妻子動情，某日男子帶女兒到澎湖旅行時，女兒查覺手機彈跳出的郵件訊息有異狀，進而轉交給爸爸查看，赫然發現除了有二人親密照外，竟然還有2人曖昧對話，「是我害你陷這麼深，我不該跟你聯絡，對不起，我也好愛你」、「老婆，此時我真的很想陪著你安慰你。我們一起消失」、「妳真的要考慮一下私奔了」等曖昧話語，氣急敗壞向法院提出妨害家庭告訴。

法院審理時強辯，自己與丈夫早無任何感情，多次對他提出離婚要求，老公確根本不理，小王則喊冤，他懷疑訊息是男子作假所為，也聲稱男子曾尾隨自己回家，搶奪自己的手機，因自己懼怕被暴力相向，還曾請父母作為證人出面過。

法院認為，2人雖自稱並沒有逾越一般朋友交往關係。但是根據對話紀錄，小王稱呼男子的妻子為「老婆」稱呼，表現出熱烈追求，顯示並非一般友人稱呼，考量整體案發過程，判定小王與人妻賠償12萬元給丈夫，仍可上訴。

(中時電子報)