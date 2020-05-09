「阿嬌」鍾欣潼與「醫界王陽明」賴弘國驚爆離婚，沒想到竟扯出陰謀論，據悉原本兩人協議等今年8月到10月才要公布離婚訊息，豈料居然提早走漏風聲，而這似乎與「豬揚戀」脫不了關係。

根據《聯合報》報導，兩人共同好友透露2月賴弘國曾飛去馬來西亞，探望在當地有工作的阿嬌，當時根本看不出兩人有任何異狀，沒想到阿嬌依返台後就告知想要離婚，雙方溝通後在3月1日簽下分居離婚協議書，雖然並非阿嬌首次提出要離婚，但卻讓賴弘國傷透了心，因此才安排近日到澎湖散心，但原本2人協議要等8月至10月在公布離婚消息，卻提早數個月走漏風聲，竟牽扯出「豬揚戀」背後的陰謀論。

該名友人透露賴弘國於7日在火鍋店巧遇羅志祥經紀人，當時有告知與阿嬌離婚一事，豈知隔天竟躍上媒體版面成為焦點，質疑對方是為了蓋過「豬揚戀」醜聞才出此下策，對於被網友問及是否有出軌？賴弘國回應：「沒有出軌，沒有偷吃，好聚好散而已」。

(中時電子報)