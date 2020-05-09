是否有武漢台人返台？指揮中心：還沒有接獲相關資訊 14:582020/05/09 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 是否有武漢台人返台？指揮中心：還沒有接獲相關資訊。（資料照,陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心日前宣布，5月8日起滯留武漢的台灣民眾可自行返台，不再採取包機、類包機形式。對於目前是否有掌握到自行返台的民眾，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，還沒有接獲任何資訊，未來如果有，也會讓大家知道。 (中時 ) #返台 #指揮中心 #還沒 #接獲 #資訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職球迷大驚喜 本周五開放千人進場 13:472020/05/05 體育 中職爭取1千名觀眾進場 指揮中心要求4點 14:352020/05/05 生活 千人到場觀賽中職 最快8日成真 15:312020/05/05 生活 自營作業者3萬補貼 勞動部：14％民眾還沒來申請 16:312020/05/05 財經 新冠肺炎疫苗估明年量產 指揮中心：未來醫護先打 14:512020/05/06 生活 曾確診海外國人欲返台 指揮中心考慮列條件 14:532020/05/07 生活 境外如何開放？指揮中心：需多方考量 14:472020/05/07 生活 網傳明舞廳酒店可復業 指揮中心澄清是假訊息 22:362020/05/07 生活 外籍人士盼延簽 指揮中心：相信外交部會視情況准許 15:092020/05/08 生活 啟動振興？政院發言人：距離鼓勵民眾出來消費還有落差 12:452020/05/09 政治 生活熱門新聞 北投窄巷轎車90度翻險墜田 網歪樓：導航哪家？ - 生活 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 小黃司機領6萬遭民眾拒搭？林佳龍說話了 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 好市多超大西瓜搶瘋卻踩雷 內行人曝挑選2大秘訣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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