中央流行疫情指揮中心日前宣布，5月8日起滯留武漢的台灣民眾可自行返台，不再採取包機、類包機形式。對於目前是否有掌握到自行返台的民眾，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，還沒有接獲任何資訊，未來如果有，也會讓大家知道。

(中時 )