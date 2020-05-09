中國商務公佈，決定依期終複審調查結果，自5月10日起對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年。

新浪財經9日報導，中國商務部於2014年5月對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管開始實施反傾銷措施，期限5年；並於2019年5月10日起，對上述產品所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

(工商 )