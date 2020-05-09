大陸續對歐美無縫鋼管徵反傾銷稅 15:142020/05/09 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務公佈，決定依期終複審調查結果，自5月10日起對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年。 新浪財經9日報導，中國商務部於2014年5月對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管開始實施反傾銷措施，期限5年；並於2019年5月10日起，對上述產品所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。 (工商 ) #無縫 #鋼管 #反傾銷稅 #原產 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶押這檔慘爆！專家驚曝恐套牢一輩子 - 即時 美豬有救了！川普突襲前夕 北京先下手 - 即時 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 蘋果A14晶片變心！美2大廠互咬搶台積電7奈米 - 財經 台股大多頭來了？專家驚爆1句…散戶心碎 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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