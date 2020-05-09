疫情趨緩指揮中心是否降級？陳時中：有想過 14:592020/05/09 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，政府祭出各項鬆綁措施，民眾的生活也逐漸恢復正常。對於中央流行疫情指揮中心是否會降級，改為二級？指揮官陳時中表示，有想過，但目前仍然維持在一級標準之內。 (中時 ) #疫情趨緩 #降級 #陳時中 #有想過 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 千人到場觀賽中職 最快8日成真 15:312020/05/05 生活 疫情趨緩 嘉縣游泳課、畢典、校慶有條件開放舉辦 16:022020/05/05 生活 陳時中為啥滿意度能到9成？網道破真相 15:542020/05/05 政治 疫情趨緩 台南市5月7日起恢復校園戶外開放 17:562020/05/05 生活 罷韓不見陳時中溫情喊話 04:102020/05/06 時論廣場 陳時中10大經典語錄 日媒：各國領袖都該學 08:412020/05/06 娛樂 國內疫情趨緩 先推防疫旅遊再推出入境 13:452020/05/06 生活 1萬元紓困諮詢爆量 陳時中：6月底前都可以申請 14:242020/05/06 生活 台南籲全刪1968熱點 陳時中：不違背指引都贊成 14:282020/05/06 生活 中職》陳時中登英文轉播 喊出下次開放兩千人 19:512020/05/08 體育 生活熱門新聞 北投窄巷轎車90度翻險墜田 網歪樓：導航哪家？ - 生活 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 小黃司機領6萬遭民眾拒搭？林佳龍說話了 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 好市多超大西瓜搶瘋卻踩雷 內行人曝挑選2大秘訣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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