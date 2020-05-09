為因應新冠肺炎造成的經濟衝擊，政府祭出多項紓困貸款政策，疫情指揮中心指揮官陳時中再次強調紓困是「中央審查地方免責」，中央不能置身事外，會負最後審核的責任，且強調「寧可錯發也不要漏發」。

陳時中表示相關資料本來就不易完全整備，也很難說下周一就能發錢，原則上仍需3天審查5天完備，若地方政府有困難要送中央來，他也表示「會盡量做」，但也希望有些已經很明確的，「可以過不可以過，一看用心算就知道的，例如寫收入約3萬5,一看就不會過」就希望地方在第一線就可以核，趕快審。

陳時中仍呼籲基本原則地方政府在第一線就可以核就趕快審核，看到案例有一家人銀行存款就是2000多塊，進出只有上百塊，職業是洗碗工，只要再確認是否有勞保，很明確是可馬上知道可以審核的，就希望作業上能從速從簡。但若地方承辦人員感到困擾，不敢核發的當然可送中央，由中央慢慢核對清楚。

目前地方送中央審核案例，陳時中表示目前僅新北案，昨天送案時也因為近下班時間，又要做請示而花了較多時間但並沒有拒收。表示「有需要我們就辦，送來我們就辦」雖表示很多同仁得帶著小孩加班，但也表示政府就是遇到事就解決，但仍呼籲地方能在第一線核的，效率會快很多，目前也在積極設計資料程式平台，希望加速審核便利性。

陳時中也表示，會根據地方的需要，若需要更多的錢會再把錢往下撥，若是量能不足需要中央協助送上中央也沒有問題。強調「1萬元不是那麼多但對有些人會是及時雨」並再次再次對公所承辦人、志工表達謝意，認為紓困是一件有意義的事，不容易做，但大家努力把它做好。

(中時電子報)