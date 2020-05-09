有恐嚇等前科的鄭姓男子與女友投宿摩鐵飲酒嗑藥發生爭執，鄭男砸碎酒瓶傷己並大吵大鬧，新北市新店分局員警到場處理，鄭男反而「架拐子」打傷員警，台北地檢署偵查後，依妨害公務及傷害罪起訴鄭男，且因鄭男在前案執行完5年內再犯罪，向法院請求加重其刑。

檢方調查，鄭姓男子有傷害、偽證、教唆頂替及恐嚇等前科，2018年3月才將被判徒刑執行完畢。去年12月間，鄭男與他的陳姓女友一同投宿新店區的摩鐵，並在房中飲酒嗑藥，不料，兩人在「嗨」的過程中發生爭執，抓狂的鄭男不但大吵大鬧，還砸碎酒瓶，造成自己受傷。

對鄭男抓狂非常害怕的摩鐵人員趕忙通報警方，新店分局江陵派出所4名員警到場處理，鄭男隔著門縫見到穿制服的員警，卻更加抓狂大吼「他們不是警察，他們想幹嘛？」，員警見到鄭男手部受傷及地板上的血跡，強力撞開房門，當場查獲安非他命咖啡包、K他命香菸2支及1包K他命。

鄭男極力抗拒員警逮捕上銬，依舊大喊「他們不是警察，救命」，連與他一同嗑藥的女友都勸鄭男「他們是真的警察」，鄭男卻依舊掙扎，4名員警合力壓制才逮捕鄭男，過程中鄭男對上銬員警「架拐子」，造成李姓員警臉、頸、胸及腕部挫傷。

北檢除鄭男的毒品案，另外簽分妨害公務及傷害案，偵查後起訴，且因鄭男在執行完畢5年內再犯罪，請求法院加重其刑。

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(中時 )