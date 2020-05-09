苗栗縣府水利處持續針對違反水土保持案件量追蹤，公布今年度1至4月共有36件處以6萬至30萬元不等之罰鍰，另外3件移送苗栗地檢署偵辦，雖整體較去年同期少了27件，但還是有民眾嫌申報麻煩乾脆直接偷挖，水保科表示，縣府已逐步建立簡便申報措施，多利用水土保持服務團就能避免挨罰。

水利處依據變動率統計，今年1至4月違反水保法開發山坡地案，以苗栗市、通霄鎮、獅潭鄉案件數上升顯著，下降幅度最大則是後龍鎮，雖然整體案件數較去年減少，且多數鄉鎮案件數下降，但還是有民眾覺得申報手續麻煩、審核及修正期間太久、水保法令艱澀等，不想依法申報。

水利處水保科指出，以往受理申請案需歷經勘查、審查、修正、核定，平均辦理時間為80個工作天，但接獲民眾反映太冗長後，縣府已逐步簡化申報措施，提供統一的審核標準與範本，並建立水土保持服務團機制，定時下鄉服務，為申請人指點迷津，落實簡易水土保持申報，目前核定天數已降至約30個工作天。

水保科長張坤源表示，針對案件數增加的鄉鎮市，縣府將責成公所加強巡查，並透過衛星空拍監測，呼籲民眾多利用「水土保持服務團」服務，專業人士每周在水保科、隔周在大湖、三灣、頭份、通霄、三義等公所輪值，共6處駐點免費服務，民眾不必鋌而走險開發山坡地挨重罰。

(中時 )