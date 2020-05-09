民進黨立委賴瑞隆日前提出禁止地方首長帶職參選修法草案，被認為是「高雄市長韓國瑜條款」，賴瑞隆近日再提出地方制度法修正草案，擬將縣市首長及鄉鎮市長、村里長等，任期內因故不執行職務，累積滿6個月以上，應解除其職務，被解讀針對韓國瑜意味濃厚。

現行地方制度法第80條明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長因患重病，導致不執行職務繼續1年以上，或因故不執行職務連續達6個月以上者，應依規定解除職。賴瑞隆日前提案修法，草案內容把「連續」改為「累積」。

賴瑞隆提案說明指出，地方自治制度實施至今，曾出現地方民選公職人員因參與選舉與其他自身事由，造成主觀上累積長時間不執行職務之情事，民選公職人員解職事由未臻完備，造成空有民選公職人員之名卻無住民自治之實，有違選民之託付。

賴瑞隆認為，現行制度以連續方式計算過於寬鬆，有修正地方制度法第80條地方民選公職人員解職事由必要，因此提案將解職條款從原本連續6個月以上不執行職務，改為累積達6個月以上不執行職務就解職。

該修法草案已通過立法院會一讀，交付內政委員會審查。

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(中時 )