地方政府不贊同八大行業解禁 陳時中回應了 15:062020/05/09 中時電子報 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地方政府不贊同八大行業解禁，陳時中表示，可以討論。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心昨宣布，包含八大行業在內的各行各業，只要能做好防疫原則，就能恢復運作。此舉引起地方反彈，不少縣市首長出面，表示不贊同八大行業的解禁。指揮官陳時中表示，地方政府有疑問，可以提出討論。 疫情指揮中心昨宣布，各行業若能做好社交距離、衛生防護、建立實名制、安全檢查4個原則，就可恢復運作。此舉引發新北、台中等縣市的反彈，不贊同八大行業的解禁。 陳時中今表示，上述4個原則不是針對任何職業別，而是通案。地方政府若有疑問，都可以提出來，與中央討論。 (中時電子報) #八大行業 #地方政府 #贊同 #陳時中 #原則 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中為啥滿意度能到9成？網道破真相 15:542020/05/05 政治 罷韓不見陳時中溫情喊話 04:102020/05/06 時論廣場 陳時中10大經典語錄 日媒：各國領袖都該學 08:412020/05/06 娛樂 1萬元紓困諮詢爆量 陳時中：6月底前都可以申請 14:242020/05/06 生活 台南籲全刪1968熱點 陳時中：不違背指引都贊成 14:282020/05/06 生活 入住防疫旅館後確診 陳時中：已完成消毒 20:502020/05/06 生活 行政院、衛福部紓困人數差了16萬 陳時中解釋 15:082020/05/06 生活 《國際經濟》如何解封 德國聯邦與地方政府達成協議 16:312020/05/06 財經 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 04:102020/05/07 財經要聞 中職》陳時中登英文轉播 喊出下次開放兩千人 19:512020/05/08 體育 生活熱門新聞 北投窄巷轎車90度翻險墜田 網歪樓：導航哪家？ - 生活 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 小黃司機領6萬遭民眾拒搭？林佳龍說話了 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 好市多超大西瓜搶瘋卻踩雷 內行人曝挑選2大秘訣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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