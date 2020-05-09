新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心昨宣布，包含八大行業在內的各行各業，只要能做好防疫原則，就能恢復運作。此舉引起地方反彈，不少縣市首長出面，表示不贊同八大行業的解禁。指揮官陳時中表示，地方政府有疑問，可以提出討論。

疫情指揮中心昨宣布，各行業若能做好社交距離、衛生防護、建立實名制、安全檢查4個原則，就可恢復運作。此舉引發新北、台中等縣市的反彈，不贊同八大行業的解禁。

陳時中今表示，上述4個原則不是針對任何職業別，而是通案。地方政府若有疑問，都可以提出來，與中央討論。

(中時電子報)