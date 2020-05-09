監視器發現當天凌晨3點多，老翁背著鋤頭、圓鍬離家。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

老翁被發現時，陳屍在自己挖掘的坑洞裡。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉72歲陳姓獨居老翁失聯多日，8日下午被發現陳屍在自行挖掘的坑洞裡，執行搜救任務的嘉義市救難協會透露，死者陳屍處已找過數遍，卻始終沒找到人，直到隊員擲筊跟土地公溝通，半小時後就發現老翁，且從老翁全身發黑，還有吐血、掙扎痕跡，懷疑死者可能是毒發身亡。

雲嘉嘉南救難兄弟齊心搜尋嘉縣失蹤老翁，雖結局悲傷，但救難人員已盡全力，圓滿達成任務。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

老翁1日與家屬失聯，警方從監視器發現當天凌晨3點多，老翁背著鋤頭、圓鍬離家，擔心老翁發生不測，嘉義縣、市救難協會會同雲林、台南救難協會共3、40人展開全面大搜索，還動空拍機，嘉義市救難協會理事長施永欽說，從監視器畫面發現，老翁從住家後方的山坡走下去就沒再上來過，所以救難弟兄連日鎖定該區域不停找人，來來回回數遍就是找不到。

施永欽透露，死者離家前曾打電話給村長和鄉公所，詢問如果他死亡，後續是否由公所處理，失蹤前一天也曾打電話給住在北部的大哥吐露輕生念頭，搜救人員事後更發現，死者不但自備鋤頭、圓鍬掘墳，還準備一套換洗衣物，疑似挖完洞後換上才躺進坑裡，加上陳屍處聞不太到屍臭，屍體附近也只看到零星蒼蠅在飛，推測死者可能不是離家當天就死亡。

「真的很懸！」，施永欽說，死者陳屍處其實救難人員已搜索過，但就是沒發現，因有體質特殊的弟兄曾夢到死者就在該處，且當天找到下午3點，原計畫要收隊，有弟兄現場擲筊跟土地公商量，果然沒多久就找到人，似乎冥冥之中都安排好。

(中時 )