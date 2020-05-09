賴弘國回應網友。（圖／翻攝自m01yb46 IG）

在 Instagram 查看這則貼文 謝謝你們的陪伴，澎湖真的好美 Michael Lai（@m01yb46）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 下午 10:57 張貼

港星鍾欣潼（阿嬌）和台灣整形醫生「醫界王陽明」14個月短命婚告終，昨(8日)賴弘國發出千字分手信，坦言阿嬌從訂婚後就開始後悔，分開主因是女方不再愛男方了，今下午賴弘國曬出自己和友人去澎湖療傷度假照，有網友轟他將罪都怪到阿嬌頭上，他回應：「離婚不是罪」。

賴弘國昨發出分手信，首吐出兩人在一起三年在全球各地跑，回憶滿滿，2018年兩人在洛杉磯舉行婚前派對，阿嬌突然變得冷淡，並跟賴弘國坦白沒有很愛他，後悔不應該走入婚姻，兩人討論很久，決定再繼續努力，沒想到兩年過去，阿嬌仍發出分居協議書，決定回到單身。

賴弘國說，雖然阿嬌不愛他了，但他不後悔求婚、結婚決定，就算一切重來他還是會這樣做，這幾天賴弘國和朋友到澎湖度假，今曬出照片，嘆：「謝謝你們的陪伴，澎湖真的好美」，有網友批他如果真的愛阿嬌就應該幫她扛罪，「『她都不愛我呀』多麼輕挑隨意又不負責任的說話」，賴弘國見此僅寫下：「離婚不是罪」。

(中時電子報)