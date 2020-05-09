聯聚中雍大廈以粉紅色系為基調，展現母親和愛心圖案，表達對媽媽的愛與感謝。（盧金足攝）

台中市新市政中心的聯聚中雍大廈，在浪漫星空下，出現母親節燈光秀。（盧金足攝）

中部豪宅建商聯聚建設為預約賞屋客戶，獻上一束康乃馨，並與家人在《幸福》的古董畫作前合影，歡慶母親節。（盧金足攝）

五月是溫馨母親月，台中市新市政中心的聯聚中雍大廈創新意，出現母親節燈光秀，這棟樓高39樓、建築總高度達192公尺的摩天大樓，以粉紅色系為基調，展現母親和愛心圖案，表達對媽媽的愛與感謝，讓很多民眾大為驚艷，紛紛拿起手機拍照打卡，成為母親節亮點。

聯聚建設總經理王于娟強調，孝順是國人傳統的美德，為人子女的我們，讓父母親擁有「天天都在過父親節、母親節」的快樂，除了為客戶傳遞幸福的訊息外，聯聚建設也和廣大市民同樂，特別在剛完美落成的聯聚中雍大廈外牆採LED燈光編寫排列設計。

經由電腦設定呈現特定畫面，一年四季有不同燈光呈現，針對春節、情人節、雙十節、耶誕節及跨年，還設計節慶燈光，陪伴市民度過精彩時光。

為表達對母親的謝意，中部豪宅建商聯聚建設特別在母親節為預約賞屋客戶，獻上一束康乃馨，並與家人在名為《幸福》的古董畫作前合影，珍藏永恆的記憶。

王于娟指出，這幅《幸福》畫作，是18世紀初義大利畫家Jacopo Guarana創作，他是巴洛克晚期威尼斯教堂壁畫權威，壁畫整體呈現輕柔色彩，天使環繞歡樂祥和，充滿幸福滿溢的氛圍，令人深感愉悅。

母親節起源於古希臘，在這一天古希臘人向希臘眾神之母Rhea致敬，其母親心地善良且富同情心，她提出設立一個紀念日來紀念默默無聞奉獻的母親們。

1913年國會確定每年5月第二個星期日作為法定的母親節，並規定這一天家家戶戶都要懸掛國旗，表達對母親的尊敬。

在美國，最早關於母親節的記載為1872年由茱麗雅Julia Ward Howe所提出的，她建議將這一天獻給「和平」。

1907年，費城的安娜（Ana Jarvis）發起訂立全國性的母親節活動，說服她母親所屬的、位於西維琴尼亞州的教會，在她母親忌日（五月的第二個星期天），舉辦母親節慶祝活動，人們佩戴康乃馨向母親致敬，傳達內心的懷思。

王于娟強調，聯聚中雍大廈首創為業主規畫專屬祝福，在企業主生日當天，除了蛋糕圖形和生日快樂字樣外，量身設計特殊圖騰來表示祝賀。

聯聚建設貼心的對於喜歡音樂的企業主秀出大型音符、或象徵企業產品的圖案設計，如帽子、蘋果、高跟鞋、窗簾等等，別出心裁的祝賀方式讓企業主大呼驚喜、倍感窩心，傳達誠摯心意的方式不受限，超越客戶的期待，有溫度的建築，用專業與熱情贏得客戶的心。

(中時 )