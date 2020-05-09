高雄市有名女子憤而向法院提出性侵害告訴，表示陳男未經允許就與自己發生關係，還將私處弄疼了。法官認為，女子主訴「性交後陰道大量出血」，並未提及為非合意性交，加上無法證實陳男涉嫌性侵，因此判陳男無罪

1名女子在交友軟體上結交男性友人，兩人見面後立即直奔摩鐵開房間。過程做到一半時，他發現女子黑洞無法更進一步深入甚至流血，2人嚇得馬上停下並帶女子迅速就醫。

事後女子怒告，說明陳男尚未經過她同意，就直接帶她上摩鐵開房間，強迫要替他口交，並強行進入私處導致紅腫疼痛。不僅如此，還聲稱陳男戴她去醫院後，馬上將自己丟在醫院裡就消失不見。陳男辯解，當日的確與女子發生過性關係，但一聽到女子說不舒服就立即停下，也沒有強制為自己進行吸雞行為，在簡單清洗身體後，就馬上帶女子就診。

法院認為，女子所提出的診斷證明中只有「性交後陰道大量出血」，沒有「並未提及為非合意性交」等項目。此外，女子的胸部上只能取證到男子精液DNA，只能足以證明兩人有過性交行為，卻無法證實陳男有任何強迫暴力行為，因此依罪證不足判男子無罪，全案仍可繼續上訴。

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(中時電子報)