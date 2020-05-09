木棉樹繁花凋謝之後，大量棉絮隨蒴果迸裂四處飛散，最遠可飄到4、500公尺之遠。（李金生攝）

清金門鎮總兵署是縣定古蹟，攀樹專家也替大門老榕樹修剪「美容」一下。（李金生攝）

縣林務所自2016開始委請樹藝專家跨摘除蒴果和修剪枝葉，今年再委由領有攀樹師及樹藝師證照的台灣樹木醫院廖偉健團隊執行作業。（李金生攝）

縣林務所長鐘立偉指出，這株已有300多歲的老木棉樹，承載著鄉親共同的記憶，也是金門最珍貴的綠色資產。（李金生攝）

金門縣定古蹟「清總兵署」後方300多年的木棉樹王，每年暮春初夏盛開火紅繁花，美景吸引遊客打卡留念，但大量棉絮四處飛散，卻帶給周遭居民許多困擾。縣林務所連日來委請台灣樹木醫院提前摘除蒴果及修整枝葉，並進行一年一度的例行健檢。

這株木棉樹高約23.6公尺，胸徑約131公分，冠幅約430平方公尺、枝下高約5.5公尺。每年3、4月間盛開火紅花朵，掩映古蹟「清總兵署」的翹脊建築，吸引遊客慕名絡繹來訪。但繁花凋謝之後，大量棉絮隨蒴果迸裂四處飛散，最遠可飄到4、500公尺之外，帶給周遭居民許多困擾，不僅因為棉絮卡在紗窗、紗門，清理非常困難，也讓容易過敏的民眾引起不適，因此往年在5到7月間，家戶常要緊閉門窗，十分惱人!

縣林務所自2016開始委請樹藝專家跨摘除蒴果和修剪枝葉，今年再委由領有攀樹師及樹藝師證照的台灣樹木醫院廖偉健團隊執行作業。

縣林務所長鐘立偉指出，這株已有300多歲的老木棉樹，承載著鄉親共同的記憶，也是金門最珍貴的綠色資產，該所在繁花落盡後，立即執行蒴果摘除作業，相關作業預定需3-4個工作天，希望在摘果、修枝和健檢後，能與周遭鄉親一起平安、健康過日子。

(中時 )