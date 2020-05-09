今年母親節是澎湖縣長賴峰偉最悲慟的日子，賴母賴胡味日前辭世，礙於防疫期間治喪從簡；賴峰偉於臉書流露著對母親無限追思，惕勵著他勇敢追夢，「要為澎湖繼續拼！」。

賴峰偉母親賴胡味於上月28日晚間過世，翌日移靈菊島福園，賴峰偉感謝各界關心，但正值防疫期間，喪葬事宜一切從簡，懇辭弔唁、婉辭花籃奠儀。

賴峰偉在臉書一連兩篇ＰＯ文表露哀痛，描述媽媽是成長於物質困頓年代的傳統女性，一輩子相夫教子、勤儉持家，全心奉獻家庭和子女，更是支持他最大支柱。

晚年飽受病痛所苦，今年健康急轉直下住進醫院，農曆除夕夜勉強回家圍爐，隔天虛弱急送加護病房，日前在家人陪伴下，安詳地走完89載的人生旅程。

賴峰偉感慨說，媽媽病危時又值疫情來襲，他全心防疫無法晨昏定省、親伺湯藥，深以為憾；他不斷祈求菩薩保祐，成功守住澎湖零確診，如今雖然媽媽離開了，她天上有知，必為澎湖開心。

賴峰偉明白表示，能再為澎湖服務，媽媽是關鍵人物。兩年前問媽媽是否支持他再回來參選澎湖縣長？她毫不猶豫堅定地告訴我：「要為澎湖繼續拼！」

懷抱著媽媽的期許，賴峰偉肯定著這分堅持，義無反顧獻身澎湖。賴峰偉說，媽媽回到她最想念的家與親人團聚，在裊繞佛音中，感謝佛祖接引前往西方極樂世界。

(中時 )