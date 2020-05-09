糖尿病是現代文明病之一，中西醫師蔡易昌分享，一位患者2年前發現糖尿病，便一直服藥治療，不過去年藥物卻突然失效，血糖甚至飆破600，後來才發現，原來該患者罹患1.5型糖尿病，常被誤認成是第二型。

中西醫師蔡易昌分享，穿著俐落套裝的初診患者來看診，在2年前發現有糖尿病後，為了控制住血糖，採取飲食控制、運動並搭配服藥。但去年起血糖卻越來越亂，口服藥就突然失靈，高血糖甚至飆破600。經檢查發現，這應該是1.5型糖尿病。

中西醫師蔡易昌解釋，糖尿病有不同種類，第一型糖尿病多與自體免疫有關，年幼時就會發病，需注射胰島素治療；第二型則是與生活飲食相關，多到中老年後發病，需要靠吃藥來控制。

中西醫師蔡易昌說，至於1.5型糖尿病，又被稱作「潛伏型成人自體免疫糖尿病( latent autoimmune diabetes in adults ; LADA )」是胰腺自體免疫性疾病，與第一型相同，但受損速度沒那麼快，因此常被誤認為第二型，多是年輕人罹患。

中西醫師蔡易昌也補充，因為1.5型糖尿病混雜的特性，需符合3個條件才會被診斷為此病，一、需是成年人（30多歲）；二、胰島素相關抗體，其中最具指標性的檢測為麩胺酸脫羧酶抗體( GADA )；三、至少要經過6個月才會進展為胰島素依賴。

中西醫師蔡易昌補充，治療1.5型糖尿病起初多用口服藥，但研究顯示，口服降血糖西藥卻會加速胰島細胞功能提早耗盡，提早用胰島素來保護胰島細胞效果也不那麼理想。至於中醫的話，治療其實是幫助調理各器官的機能來達到功能改善。

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(中時電子報)