擴大紓困上路以來，民眾相當不滿，小黃司機可領6萬元，更是引起軒然大波，雖然政府趕快澄清是相關補助加起來6萬，但還是對政府威信造成傷害。對此，綠媒老董吳子嘉直言，連錢給人家這樣的事都沒做好，代表政府有可能因為防疫成效導致有些自滿和驕傲的現象都出來了。

小黃司機領6萬元，引起軒然大波，交通部長林佳龍趕緊解釋，原先就有薪資補貼，最高1個月2萬，最多領3個月，而自雇計程車則是1萬元，同時也鼓勵進修，只要有上課就可領1.8萬，運輸業還有1.2萬的油資補貼，因此這是原本給的各種補助加起來，而不是再多給6萬。

對此，吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，連給錢給人家，這樣一個事情都可以搞成民怨四起，就可以想像這個政府目前為止有一些驕傲和自大，然後驕傲自大之餘，就發生這些事先考量不周現象出現。

吳子嘉強調，現在台灣面臨一個很大危機，每天下午兩點的衛福部長陳時中記者會吸引太多注意力，導致其他重要事情都荒廢掉了，媒體就不會關注，沒關注就會變成不重要的事情，像經濟就不易受到關注。

(中時電子報)