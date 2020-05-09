在台北市信義區某銀行擔任派駐保全的周姓男子，與他的李姓主管不合，竟在銀行內與李大打出手，信義分局員警到場處理，周男如同葉問「一個打兩個」，把李姓主管及鍾姓員都打傷，台北地檢署偵查中，鍾姓員警及李姓主管因傷害部分和解都對周撤告，檢方依妨害公務罪將周男起訴。

檢方調查，周姓男子任職某保全公司，派駐在信義區銀行擔任保全，2019年10月23日下午3時55分，周男與他的李姓主管因細故發生爭執，不顧銀行內還有打烊後帳的員工，就在銀行內大打出手，其他行員報請警方處理，信義分局三張犁派出所的鍾姓員警到場，不料周男「越打越勇」，丟下手中的掃把、球棒，徒手把李姓主管打成輕微腦震盪，鍾姓員警頭皮挫傷。

北檢偵查中，周男與李姓主管及鍾姓員警就傷害部分達成和解，2人撤回傷害告訴，檢方於是依妨害公務罪將周男起訴，由於周男坦承犯行，檢方並向法院聲請簡易判決。

(中時 )