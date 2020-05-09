新北市八里區渡船頭路往慈恩納骨塔方向，今日（9日）下午1時許驚傳1男1女輕生。警消獲報後，發現現場散落大量安眠藥，初步判斷77歲李姓男子、67歲謝姓女子生前大量服用安眠藥，警方已通知家屬，待釐清死者關係及動機。

(中時 )