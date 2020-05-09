八里渡船頭路驚傳雙屍 15:302020/05/09 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市八里區渡船頭路往慈恩納骨塔方向，今日（9日）下午1時許驚傳1男1女輕生。（翻攝畫面／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里區渡船頭路往慈恩納骨塔方向，今日（9日）下午1時許驚傳1男1女輕生。警消獲報後，發現現場散落大量安眠藥，初步判斷77歲李姓男子、67歲謝姓女子生前大量服用安眠藥，警方已通知家屬，待釐清死者關係及動機。 (中時 ) #大量 #安眠藥 #頭路 #八里 #渡船 也許您會感興趣 推薦閱讀 安永專欄－重擊經濟 面對新冠病毒疫情的法律新課題 04:102020/05/05 金融．稅務 美股逆轉秀 台股期現貨大漲百點 09:572020/05/05 財經 元太員工發起「馨意滿滿．朵朵送暖」直接跟農民買花活動 15:272020/05/05 財經 「夢想載卡多」開到偏鄉 幫民眾找頭路 15:442020/05/05 生活 續作壓縮整理 台股待量突破 17:012020/05/06 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 17:252020/05/06 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:342020/05/06 財經 領息族慘了！美股2大隱憂 Fed資金趴也難救 00:032020/05/07 財經 宅在家瘋手遊 消費糾紛增3成 04:102020/05/07 地方新聞 母親節將至 八里區公所贈康乃馨慰勉新冠防疫辛勞 14:352020/05/07 社會 社會熱門新聞 悲傷母親節 男大生大夜班騎車下班遇死劫 - 社會 她人工授精生女 42年後驗DNA…崩潰當年「精主調包」 - 社會 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 少女赴約竟成鴻門宴！慘遭10人圍毆扯斷肩帶錄裸片 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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