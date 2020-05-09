民進黨立委提案修改「兩岸人民關係條例」，刪除其中「國家統一前」相關文字，大陸國台辦9日表示，這是在謀獨的道路上飆車，極其危險，正告台獨勢力不要低估14億中國人民維護國家主權領土完整的決心。

大陸國台辦發言人馬曉光表示，注意到有關報導，正密切關注事態發展。他表示一段時間以來，一小撮台獨分裂分子誤判形勢，企圖在謀獨的道路上「飆車」，不斷試圖挑戰大陸的底線，是極其危險的。

馬曉光說，「我們嚴正警告台獨分裂勢力，不要低估14億中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心。」

(旺報 )