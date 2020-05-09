綠委提案修兩岸條例 國台辦：在謀獨道路上飆車極其危險 15:402020/05/09 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光。(資料照，陳君碩攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委提案修改「兩岸人民關係條例」，刪除其中「國家統一前」相關文字，大陸國台辦9日表示，這是在謀獨的道路上飆車，極其危險，正告台獨勢力不要低估14億中國人民維護國家主權領土完整的決心。 大陸國台辦發言人馬曉光表示，注意到有關報導，正密切關注事態發展。他表示一段時間以來，一小撮台獨分裂分子誤判形勢，企圖在謀獨的道路上「飆車」，不斷試圖挑戰大陸的底線，是極其危險的。 馬曉光說，「我們嚴正警告台獨分裂勢力，不要低估14億中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心。」 (旺報 ) #兩岸人民關係條例 #台灣 #兩岸關係 #大陸 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸關係死結還是得解開 04:102020/05/05 論壇廣場 民進黨南市黨部主委選戰 陳世輝告潘新傳妨害投票 12:012020/05/05 政治 兩強一旦撕破臉 兩岸關係陪葬 04:102020/05/06 兩岸要聞 民進黨中常會通過 成立0606高雄市民意觀察小組 16:382020/05/06 政治 社論／罷韓啟示錄：民主就是民進黨作主 04:102020/05/07 時論廣場 綠營最新民調！國民黨支持度雪崩 這個黨將取而代之 11:292020/05/07 政治 不演了！罷韓案民進黨出這招 網驚：要趕盡殺絕了 21:482020/05/07 生活 綠批「靠北蘇睏」梗圖性騷擾 藍委樂見以同樣標準檢視綠委發言 11:072020/05/08 政治 兩岸極限挑戰步步逼近 04:102020/05/09 時論廣場 民進黨站到前線罷韓？趙天麟曝關鍵原因 14:322020/05/09 政治 兩岸熱門新聞 又來亂！川普考慮終止陸美「第一階段」貿易協議 - 兩岸 陸學者：蔡英文520演說 若表態不好ECFA肯定終止 - 兩岸 綠委提案修兩岸條例 國台辦：在謀獨道路上飆車極其危險 - 兩岸 - 旺報 證實金正恩健在 習近平：很高興收悉「委員長同志」的口信 - 兩岸 陸駐德大使：陸方願接受確定新冠病毒來源的獨立調查 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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