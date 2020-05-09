美國聯邦參議院外交委員會主席芮胥（Jim Risch, R-ID)、民主黨首席議員孟南德茲（Rob Menendez, D-NJ)、眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel, D-NY)與共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)於美東時間本(5)月8日聯名致函包括加拿大、歐盟及成員國、日本、韓國、印度、澳洲、東南亞國家、我邦交國等，共超過50國的國家領導人，呼籲各國政府支持台灣參與世界衛生組織(WHO)。外交部對美國國會參眾兩院重量級的議員以具體行動展現對臺灣參與國際的強勁支持表達由衷感謝。

該聯名函肯定我國長久以來作為全球衛生合作的可靠夥伴。在當前全球對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐之際，台灣防疫成果值得各國效法，且在國內疫情穩定後，慷慨援贈口罩給世界各國。聯名函進一步指出，蔡總統上任以來，中國不斷在國際上持續打壓我國，包括施壓WHO排除台灣參與，將臺灣及全球健康安全置於不顧。

該聯名函另強調，美國長期支持台灣適當參與國際組織，嚴拒中國強加本身立場於聯合國及其他會員國，並認為聯合國第2758號決議並未處理台灣的代表權問題，更不認為中國因此有權代表台灣。美國參眾議員考量疾病無國界，呼籲各國領袖加入美國及理念相近國家的行列，支持台灣參與WHO並邀請台灣參與本月即將舉辦的世界衛生大會（WHA)。

外交部發言人歐江安表示，美國國會這次是首度為支持我國參與WHA直接致函各國的行政首長，意義非凡，不僅直接向國際社會傳達美方堅定助我的立場與期盼，更發揮協調各國挺身為台灣發聲的領頭羊角色。

外交部誠摯感謝美國政府、國會參眾兩院，以及美國人民對於台灣參與世界衛生組織的支持與協助。我方也誠摯呼籲更多國家與台灣及理念相近國家一起努力，共同維護全人類的健康安全。

(中時 )