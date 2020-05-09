德國著名魔術搭檔齊格菲與羅伊（Siegfried＆Roy）成員羅伊霍恩（Roy Horn）8日因新冠肺炎併發症，在拉斯維加斯離世，享壽75歲。他的搭檔齊格菲悲痛表示：「今天，世界失去了一個偉大的魔術師，但我損失了最好的朋友。從我與羅伊相遇的一刻，我就知道我們將會改變世界，沒有他就沒有我。」

齊格菲與羅伊的白老虎魔術秀是90年代的拉斯維加斯最具代表性的魔術表演秀之一，表演時會有掰獅子和白老虎現身，但2003年一次表演中，羅伊在舞台上被突然抓狂的白老虎攻擊咬住頸部，不但再也無法表演魔術，更造成他左半身局部癱瘓，甚至影響了說話能力，斷送魔術師生涯。

齊格菲與羅伊過去有不少名人粉絲支持，如此不幸消息傳出，好萊塢巨星阿諾史瓦辛格也拍影片悼念，直說自己一直很喜歡齊格菲與羅伊：「他們為娛樂產業樹立了新的標杆，沒有人能比得上他們的才華和活力」。他透露，他的母親曾看過2人的魔術秀，而且對她來說意義重大，「他們讓她感覺像個女王一樣」，更大讚2人的表演是拉斯維加斯史上最好的秀，「我喜歡看羅伊的魔法和特技，不敢置信他走了。」

(中時 )