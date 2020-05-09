中央疫情指揮中心統計指出，國內累積440例新冠肺炎確診病例，其中361人解除隔，台灣近八成患者順利出院，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，台灣已連續27天無本土病例，以該病毒14天潛伏期特性，以公衛角度來看，台灣已近2個潛伏期無病例，可以視為社區已很安全。
張上淳表示，台灣的整體新冠肺炎死亡率維持在1.4%左右，發生率是百萬分之18.6,死亡率為百萬人口約0.2,近日國際媒體如BBC和新加坡的電視台，都對台灣的低發生率和低死亡率表示關注，分析原因在於台灣整體防疫成效佳，加上醫療照顧能量品質好，讓死亡率很底。
外國專家曾推估台灣可能會是新冠肺炎全球第二嚴重的地區，但台灣做了很多可避免疫情加劇的策略，張上淳指出自11年前H1N1防治的策略思維和台灣經驗，已有不錯的成績，不斷學習讓今日能做得更好，並指出確實戴口罩讓民眾的手不去接觸口鼻部位，也是這次台灣疫情控制得好的原因之一。
(中時 )
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