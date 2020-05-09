加護、安寧病房探視規定鬆綁 即起上路 15:372020/05/09 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加護、安寧病房探視規定鬆綁，即起上路。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，因應病患家屬需求，即起調整加護病房、安寧病房的探視規定，每日一個時段、每床最多兩人在固定時段探視。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #探視 #安寧病房 #規定 #時段 也許您會感興趣 推薦閱讀 長照開放探視 中市府順時中 01:062020/05/05 台中彰投 新北長照探視4限制 比中央嚴格 04:102020/05/06 生活新聞 敏實科大智慧製造工程系入學即入職、畢業即全球就業 14:422020/05/06 生活 超市規定戴口罩 他以此遮臉恐遭刑事指控 18:412020/05/06 國際 國防部長探視「黃中尉」家屬允諾查明真相 269旅長政戰主任調職 18:552020/05/06 社會 違反隔離規定會情婦 英傳染病學家辭職 21:472020/05/06 兩岸 歐德、南華大學 簽訂產學合作 04:102020/05/07 產業特刊 花博農民市集 啾愛同行歡心五月 04:102020/05/07 產業特刊 入學即就業 敏實科大新設智慧製造工程系 04:102020/05/07 地方新聞 直播隨看隨買 送禮到府 04:102020/05/07 時尚消費 生活熱門新聞 北投窄巷轎車90度翻險墜田 網歪樓：導航哪家？ - 生活 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 小黃司機領6萬遭民眾拒搭？林佳龍說話了 - 生活 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 好市多超大西瓜搶瘋卻踩雷 內行人曝挑選2大秘訣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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