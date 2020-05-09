救國團9日與西湖度假村簽約成為多元合作策略聯盟，因應疫情減少群聚機會，今日同步舉辦桃竹苗區志工觀摩研習，苗栗縣團委會主委蔡麗卿表示，藉由區域性的會務工作研討，以及年度主題公益活動的成果觀摩，能互相吸取成功經驗、凝聚年度公益活動的共識，也增進彼此的情誼。

救國團主任葛永光致詞時笑稱，救國團之友是一群快樂傻瓜，大家在社會各角落默默付出愛心，發送獎助學金，舉辦捐血活動、身障活動、新住民活動、關懷弱勢送物資、失智症宣導與老人關懷等，也幫助許多學生、青年朋友及各鄉鎮市的社會邊緣弱勢族群。

救國團與西湖度假村簽署多元合作策略結盟方案，希望2單位在青年服務工作及永續經營的組織目標與市場，包含教育訓練、健康旅遊、健康促進及產品資源共享，能夠攜手合作共創商機。

西湖度假村提供救國團的員工及義工伙伴，到苗栗三義進行文化古蹟歷史探訪、美食觀光及生態旅遊體驗，推廣「慢食、慢遊、慢活」的新旅遊概念，並將苗栗縣政府近期推動的幸福學習型城市介紹給桃園、新竹的志工，為公益活動注入新思維。

(中時 )