媒體報導中油因惡意程式攻擊，導致民眾加不到油飆罵，加盟站系統全當機引發業者罵幹聲四起，且稱董事長坐鎮機房盯場。中油特發新聞稿澄清，5月4日事發迄今，加油站主要業務未中斷，中油pay系統亦於次(5)日修復。客戶訂貨方式以電話、傳真等權宜方式辦理，係為維持相關作業正常運作；董事長到機房則是慰問系統維修團隊連日辛勞。

中油強調，本案屬各界關切事件，網路社群多有訛傳，部分媒體報導內容又未向中油查證，資訊不對稱造成輿論、消費者誤解，中油深感遺憾。

中油4日遭惡意程式攻擊後，立即動員檢視修護營運系統及加油站電腦；目前在加油站部分，現金、信用卡、車隊卡、捷利卡及中油PAY均可正常運作。

中油表示，為求謹慎、確保資安，在各項支付系統修護階段性工作完成後，已針對運作中之電腦進行分區、分泵島重新檢視、檢修作業；民眾到站加油可能遇到站上人員正檢視泵島上的電腦，必須暫停發油，此為必要之措施，請民眾體諒。

正因工控系統防護控管得宜，關鍵基礎設施控制系統運作正常，煉製生產及天然氣供應均不受影響，供油中心油罐車正常送油，並無斷油現象；客戶訂貨方式則以電話、傳真方式辦理，加油站訂貨及送油改以權宜方式處理，已正常運作；媒體報導稱帳目、訂單一團亂、還打算用民脂民膏來賠償加盟業者，均非事實。

面對創新科技應用持續發展，中油也定期辦理惡意電子郵件社交工程演練，以提高同仁資安防護管理資安意識。技術防護則部署微軟安全更新程式、執行伺服器及個人電腦進行弱點掃描及修補作業，以及Web應用防火牆、網頁保全系統、滲透測試等防護措施，防止網站或伺服器遭惡意竄改。

此外，中油對外連線設置防火牆、入侵偵測及防禦機制、進階持續性威脅攻擊防禦等保護措施，網內各單位間亦設有防火牆、入侵偵測、防毒軟體等資安機制，進一步提高資安防護能量；各區加油站亦採用邊緣運算營運管理，系統可離線作業，維持正常供油作業。

中油指出，資訊系統修復過程中，董事長、總經理、副總經理及工會理事長皆為辛勤的工作團隊加油打氣、送餐點，叮嚀注意身體，希望在系統維修同時兼顧健康。媒體稱董事長到機房盯場並要求資安主管、所有機房及檢修人員「排排坐」，問題解決才放人等情不僅非事實，又未善盡查證義務，傷害公司形象，打擊員工士氣，混淆社會視聽，表達嚴正抗議。

(工商 )