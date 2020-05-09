明天是母親節，不少人為挑選送母親禮物傷腦筋，台灣民眾黨立委賴香伶今在臉書分享準備送母親的禮物，賴香伶說，助理們推薦她購買台中女子監獄出品的巧克力禮盒，品嘗後覺得非常好吃，且產品都是出自於女性受刑人之手，因此特別和大家分享，也祝全天下的媽媽母親節快樂。

賴香伶表示，母親節前夕，助理詢問要準什麼送給母親的禮物，她思考很久，經過助理們推薦，購買子監獄出品的巧克力。這個禮盒對她來說很像過去曾推薦庇護工場的禮盒，但又更是不為人知的另一種產品。

賴香伶說，拿著這個出於女性受刑人之手的巧克力，心情也很喜歡，因爲這些人不論因爲什麼原因入獄服刑，希望在監所期間也可以學到新的技能，出獄後也有一技之長。

賴香伶品嚐巧克力後覺得很好吃，純天然沒有香精、防腐劑，可以說是安心又美味，由於沒有廣告宣傳，這些隱藏版美食全靠老饕口耳相傳，也特別選在母親節前夕與大家分享。

(中時 )