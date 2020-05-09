噪音車擾人清夢，北市近5年收到民眾檢舉噪音車多達2萬4544件，其中每年檢舉件數的前十大路段，就有7條路連續5年入列，北市議員張斯綱認為，市府取締效果不彰，要求北市府比照新北市、桃園市、台南市，加強運用車牌辨識結合噪音偵測系統，加強取締。

張斯綱指出，北市於2017年1月率先研發噪音取締科技執法，如今新北市、桃園市、台南市都已跟進且更積極與車牌辨識系統結合，反觀北市仍原地踏步，也影響取締成效。

資料顯示，2015年至今年3月止，民眾向環保局檢舉噪音車輛案件數2為萬4544件，其中機車2萬3562件，汽車982件，礙於噪音車輛為移動狀態，經常環保局、警察局同仁獲報到場，車輛早已不知去向，只能以「未發現」回報，5年來環保局高噪車輛照相寄發通知僅4601件，裁罰件數僅535件。

張斯綱說，檢視5年來民眾檢舉噪音車的前十大路段，有7條路段不變，包括承德路、基隆路、內湖路、忠孝東路、市民大道、民權東路，羅斯福路，同樣顯示取締方式無效，市民無感。

環保局長劉銘龍表示，除了處理民眾檢舉，市府持續於周末夜攔檢，2015年至今已安排攔查364場，檢測2486件，共裁罰1223件。

劉銘龍坦言，北市也曾使用環保署所開發的結合測速與測噪儀器，但實際使用後發現效果不如預期，後續會在部分路段裝設固定型的車牌辨識噪音顯示器，至於測速結合測噪儀器，會採流動型設置，加強取締。

(中時 )