今天是歐盟盟慶，今年又是催生歐盟成立的「舒曼宣言」70週年，歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）今天透過影片再次感謝台灣援贈口罩，並與外交部長吳釗燮舉杯共祝歐盟生日快樂。

歐洲經貿辦事處今天在臉書發佈影片慶祝「歐洲日」。高哲夫表示，歐盟和台灣是理念相近的互利夥伴，彼此共享許多價值。歐盟是台灣最大外資投資來源，歐盟也希望在歐洲看到更多台灣投資。

德國、法國、波蘭、捷克、斯洛伐克、奧地利、比利時、匈牙利、荷蘭、盧森堡、芬蘭、義大利、西班牙、丹麥、瑞典等歐盟會員國的駐台代表，也都在影片現身，慶賀歐盟生日快樂。影片結尾，吳釗燮與高哲夫一同舉杯分別以英文和中文慶賀「歐洲日快樂」、「歐盟生日快樂」。

歐洲經貿辦事處表示，COVID-19爆發以來，台灣不僅是在疫情控制方面表現出色，也是展現國際團結精神的榜樣。我要再次感謝台灣在最危急的時候向歐盟捐贈了七百萬個口罩，台灣的慷慨之舉在歐洲獲得廣大的感謝。正如歐盟執委會主席馮德萊恩所說，台灣的慷慨捐贈充分展示「團結力量大」的精神。台灣和歐盟從這場全球大流行開始之初就展開合作，分享了最佳做法和經驗。

歐洲聯盟和台灣是理念相近的夥伴，有許多共享價值與利益。歐洲今天所歡慶的成就，包括和平、民主、人權，也是台灣人民向來非常珍視的。歐盟將持續和台灣以及我們在世界各地的合作夥伴共同努力，以確保我們都能從這場危機中走出來，並因團結而更加強大。

(中時 )