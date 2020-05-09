美國總統川普8日談到正在加緊研發的新冠疫苗時，自信表示「沒有疫苗，它（新冠病毒）也會自己消失」，不過媒體翻出他先前講的話，曾表示一直看好疫苗問世，如今又再次自打臉。

《華盛頓郵報》指出，川普在白宮針對仍在研發中的新冠疫苗表示，「我對疫苗的感覺就像我對檢測的感覺一樣：沒有疫苗，病毒也會消失」，「它會消失，希望一段時間後我們不會再看到它」，「病毒或流感來了，他們去找疫苗，但他們從來沒有找到過……它們消失了。再也沒有出現過。它們新冠病毒也會被殺死，就像其他那些病毒一樣」。

報導指出，雖然川普當時口口聲聲稱病毒終將消失，在面對鏡頭前，他對何時會消失態度十分保守，「專家說它會消失，但這並不意味今年就消失；坦白說，並不意味今年秋天或秋天之後就會消失」。

不過華郵注意到，川普上述言論與他幾天前在一場記者會上的言論形成了對比。他當時表示，「美國需要一種疫苗，我想要它，我需要疫苗，這個國家需要疫苗。你將在今年年底獲得它。我堅信這一點」。

此外，美國防疫首席專家佛奇一再強調疫苗很重要，「直到疫苗研發出來前，疫情這一切都不會結束」，直到有了安全可靠的疫苗，我們才能採取任何緩解防疫措施。

(中時電子報)