前年3月高雄鄭姓婦人違規穿越馬路，導致路過的莊姓騎士閃避不及摔車，莊翁頭部受傷送醫急救，3個月後因為引發併發症過世，莊翁家屬對鄭婦提告並求償174萬餘元，法官認為莊翁的死與鄭婦有相關因果關係，判決鄭婦應賠償70萬餘元，可上訴。

判決指出，前年3月26日下午，鄭姓婦人行走在鳳山區光遠路時，違規從北側往南穿越分向限制線橫越光遠路，當時騎車行經該處的80歲莊姓老翁來不及閃避，先擦撞鄭婦後，人車失控倒地，滑行7.2 公尺，莊翁頭部著地受傷。

莊翁年事已高，倒地後頭部著地，導致莊翁腦挫傷出血及左側硬腦膜下出血，送醫治療後，3個月因為併發化膿性肺炎而不治死亡，莊翁的女兒對鄭婦提告求償174萬餘元，但鄭婦認為求償金額過高，且家屬事後有領一筆犯罪被害人補償金30萬，又認為莊翁也有過失自己不應負完全責任。

法官認為，根據高市府交通局車輛行車事故鑑定委員報告，鄭婦雖違規穿越馬路造成車禍，但莊翁騎車時並未注意車前狀況，雙方均有過失都必須負肇事責任，因此鄭婦要負70％責任、莊翁要負30％，計算後，鄭婦應賠鄭賠70萬餘元，全案可上訴。

(中時 )