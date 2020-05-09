為慶祝母親節暨表揚模範母親，台南玉井區公所今年由區長陳新澈帶領公所同仁分日到府表揚10位慈暉媽媽、1位自強媽媽，陳新澈9日也陪同三埔里慈暉媽媽姚陳罔市女士到市府接受市長黃偉哲表揚，姚媽媽子女們也都開心陪媽媽領獎。

陳新澈表示，今年因新冠肺炎疫情影響，有別以往宴請模範母親活動，改以到府表揚方式，日前已前往各里表揚慈暉媽媽、自強媽媽。除致贈模範母親扁額、禮品、張貼紅榜外，更準備蛋糕讓媽媽們在家人陪伴下一起慶祝母親節，並請專業攝影師拍照留念，留下溫馨美好的時刻。

本年度玉井區的慈暉媽媽分別為玉井里朱葉寶珠、玉田里張金盆、中正里張美惠、竹圍里陳嚴珠、沙田里張曾春花、三埔里姚陳罔市、三和里許阿姐、望明里劉嚴金髻、層林里溫瑞香、豐里里葛力桂香。

其中至市府接受表揚的慈暉媽媽姚陳罔市，今年高齡80歲，自幼為了分攤家計未能就學，24歲嫁入玉井二埔的大家庭，與先生姚文來務農為生，丈夫於她58歲病逝，家中的擔子由她一肩扛起，5個孩子於社會上皆有相當的成就。

另一名推薦至市府表揚的自強媽媽李蕎淳，從北部遠嫁到玉井區，原本一家三人過著幸福安逸的生活，直到次子出生的那年，先生因生意經營不善背負龐大的債務，夫妻二人為了償還債務都兼職兩三份工作，但先生又因故2011年往生，留下債務及2名幼子由她一肩扛起。

為了償還債務及養育幼子，李蕎淳白天到玉井國小當臨時代課老師，下午到安親班當鐘點安親教師，晚上還在家裡做家庭代工，常常趕工趕到半夜2、3點，芒果季期間代工採收芒果及包裝增加收入，工作雖然辛苦，幸好小孩非常懂事，李蕎淳堅忍刻苦不怨天尤人，是令人尊重的自強媽媽。

(中時 )