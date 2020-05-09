一名50多歲的婦女因為蛀牙求醫，醫生發現除了蛀牙，她的口腔也很乾、有異味，她無奈表示，口乾有一段時間了，孩子和丈夫不太喜歡跟她說話，有時吃東西也難以下嚥，讓她很困擾。

※荷爾蒙改變導致口乾、pH值偏低 還會產生3個問題

口乾雖然不是病，但會嚴重影響生活品質，女性隨著年紀增長，荷爾蒙變化會帶來全身性的改變，唾液分泌會愈來愈少導致口乾。2019年一篇刊登於《歐洲醫藥科學評論（European Review for Medical and Pharmacological Sciences）》的研究，義大利學者佛格里歐邦達（Foglio-Bonda PL）等人以平均56歲的更年期婦女與45歲未停經的婦女各60位做比較，發現更年期婦女唾液分泌的速度較慢，pH值也較低（較酸）。

而在2007年《牙科雜誌（Journal of Dentistry）》也有一篇比較100名更年期婦女與同年齡男性的研究，發現停經婦女唾液分泌的速度只有男性的一半，且有5成和3成的婦女分別有口乾和吃乾糧（例如麵包、餅乾）難以下嚥的狀況。

台北長庚紀念醫院口腔病理暨診斷科主治醫師蔣孟玲也指出，有動物實驗發現，被切除卵巢的動物，口腔的上皮組織會變薄，因此可以推論受到女性荷爾蒙的影響，更年期的女性口腔黏膜也可能會有萎縮、變薄的問題。

唾液分泌不足、pH值偏低會有什麼危害？台灣口腔照護協會理事長黃耀慧指出，首先，唾液有抑菌、清潔、潤滑、幫助進食的功用，唾液量不夠多可能導致蛀牙；即使補牙了，也可能從填補物的旁邊開始蛀掉，且口腔黏膜也容易潰瘍發炎，進食和吞嚥困難。唾液pH值偏低則會失去酸鹼中和的功能，酸性環境會使牙齒表面的礦物質流失而脫鈣，這個過程稱為牙齒的去礦化用（demineralization），也會增加蛀牙的風險。

※症狀原因多 從藥物到神經異常都有可能

醫師也觀察到在，門診中確實有不少年紀較長的女性因口乾求診。除了年紀大或更年期，還有可能以下因素：

●藥物導致口乾

常見引起口乾的藥物包括高血壓藥、精神科藥物、抗組織胺。但慢性病藥物要停止使用或更換都需要詳細的諮詢，除了跟醫師討論，也可以使用一些方式來刺激唾液分泌。

臨床上，口乾可以利用藥物來刺激唾液腺分泌、緩和口乾，但可能會有頭痛、腸胃不適、視力模糊等副作用，因此除非是患者極度口乾不適或自體免疫問題才會考慮使用。長期服用抗生素導致口腔菌落失衡、黴菌滋長，也可能引起口乾。

●口腔灼熱症候群

另一個常見於更年期婦女的是口腔灼熱症候群，口腔會有被燙到、刺麻的感覺，以舌頭前1/3的部分不適最常見，口腔黏膜卻是健康沒有任何傷口或發炎，「每天至少有2小時有灼熱感且長達3個月以上，就可能是口腔灼熱症候群，也常伴隨有口乾，及味覺異常的症狀．」蔣孟玲說。

目前病因尚不明確，「近年來研究發現，支配病患舌頭的小神經纖維萎縮，因此推測可能是發生神經病變，至於什麼原因導致神經病變目前還不清楚，女性荷爾蒙失衡可能是一個重要的致病因素．社會精神方面的因素也可能會誘發或是加重症狀的表現．因為多數口腔灼熱症候群患者，憂鬱及焦慮指數偏高，」蔣孟玲指出，臨床上女性居多，甚至到了70、80歲都有這樣的問題。治療的方式是給予抗焦慮、憂鬱或癲癇的藥物，調節疼痛、抑制痛覺反應。

●乾燥症

自體免疫疾病的乾燥症也是原因之一，唾液腺被自身細胞攻擊導致功能喪失，這種原因的口乾即使給予刺激、嚼口香糖都沒用，要去風濕免疫科治療。

要怎麼知道自己口腔是否乾燥，除了主觀感受，黃耀慧說可用「湯匙檢測法」。以金屬湯匙光滑的背面滑過舌頭，若是感到卡卡的或是黏在舌頭上就代表口腔內的唾液分泌過少。

（牙醫師建議以「湯匙檢測法」評估口腔唾液多寡DIY。圖片來源：台灣口腔照護協會理事長黃耀慧提供）

建議可以在早上10點～12點之間測試，黃耀慧指出，早上剛起床或夜間準備就寢時唾液分泌會自然減少，因此在實驗室檢查唾液分泌的狀況，會選擇早上10點～12點唾液腺開始正常分泌的時候。如果有這個現象建議先諮詢牙科醫師。

善用按摩、潤滑劑、戒菸酒 6種方式改善口乾問題

口乾問題大都只能用支持性的方式來緩解，除了乾燥症的病人唾液腺功能被破壞、無法分泌唾液，其他的口乾問題能有以下緩解的方式：

●按摩臉部耳下腺、顎下腺與舌下腺3大主要唾液腺的部位來刺激分泌唾液。研究指出，更年期或年紀大的女性，在沒有刺激的情況下唾液比正常人少，但經過刺激，唾液的量跟一般人無異。

（按摩耳下腺、顎下腺及舌下腺可以刺激唾液分泌。圖片來源：鄭佳玲繪）

●使用口腔潤滑劑。唾液成分不只有水，還有多種酶、黏液等成分能產生潤滑的效果，因此口乾問題喝水只能暫時緩解，數分鐘後又會感到乾澀。口腔潤滑劑雖然無法治本，但能維持濕潤的時間更久。一般藥局都能購買，價格約300～500元。如果無法使用潤滑劑，可能替代的方法是高頻率地小口喝水，並含於口中潤潤口腔。

●嚼無糖口香糖，利用咀嚼的方式刺激唾液分泌。

●針對口腔灼熱症患者，除了服藥，放鬆身心、釋放壓力也是改善不適的方法。

●口腔灼熱症或口乾的人可以特別購買刺激性較低的漱口水和牙膏，例如患者會覺得一般牙膏太涼、太辣，選擇不添加薄荷的牙膏，刺激感較低。

●少抽菸、飲酒和吃辛辣的食物，也能緩解或避免口乾的問題。

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(中時電子報)