尖石鄉公所在玉峰大橋舉辦五月桃展售會，現場購買盒裝水蜜桃即可參加抽獎。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

尖石鄉後山玉峰村溫帶水蜜桃5月進入產季，鄉公所舉辦「尖石秘境．桃你喜歡」系列活動9日開跑，將在玉峰大橋展開一連兩周末的五月桃展售會，活動會場也增設防疫關懷措施，讓民眾能安心上山來買桃。

玉峰村種植五月桃面積約有10公頃，4年前由該村農民黃文治發起共同認證，鄉公所也協助農民取得慈心有機農業基金會友善耕作認證，並由黃文治擔任平台協助銷售，提供消費者更安心、安全的果品。

國內因新冠肺炎疫情影響，農產品銷售普遍不佳，縣長楊文科為刺激買氣，協助舉辦此次五月桃促銷活動，9日特別指派原民處長雲天寶到活動現場，給農民打氣及協助銷售，縣議員劉建民和林秉君也積極尋找銷售通路，希望讓農民這一年的辛勞有所收穫。

尖石鄉長曾國大指出，為了防疫，民眾只要進入活動會場，都會進行量測體溫及手部酒精消毒等措施，現場購買盒裝水蜜桃即可參加抽獎，還有當季農特產品可選購。

在玉峰大橋的五月桃展售會時間在9日、10日、16日及17日，上午10點至下午4點，玉峰村周遭景點有李崠山古堡、馬里光瀑布、老鷹溪步道等，兼具健康美食及人文自然生態，曾國大歡迎民眾到山上購買五月桃，放鬆心情吸收芬多精。

(中時 )