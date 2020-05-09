人均負債900萬日元！日國家負債創新高 16:152020/05/09 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本國家負債創新高。本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本時事通信社報導，日本財務省8日發布資訊稱，截至2020年3月底，日本國家債務爲1114.54兆日元，創歷史新高。 據報導，這些債務主要包括國債、借款以及政府短期證券。如果按照2019年11月1日的日本總人口（約1.24億人）計算，日本國民的人均負債額已達到901萬日元（約台幣300萬元）。 報導稱，此次發布的金額較2019年12月大幅增加約3.76兆日元，這主要是因爲日本政府爲了彌補資金不足發行了約3.35兆日元的政府短期證券所致。 (旺報 ) #日本 #日元 #政府 #報導 #負債 也許您會感興趣 推薦閱讀 台疫情受控 新興亞股最吸金 04:102020/05/05 投資理財 對內鬆綁 一天產值20億 04:102020/05/05 生活新聞 楊文科談交通 點名科管局負責 04:102020/05/05 地方新聞 日本節目稱「鐵人大臣」 陳時中：謝謝！ 15:002020/05/05 生活 蔡政府堅持酷碰券紓困 連勝文：政府偉大沒看到需求 17:282020/05/05 政治 企業負債飆恐拖垮經濟 澳盛點名這3國需留意 17:412020/05/05 財經 優選美國政府基金 績效可期 04:102020/05/07 投資理財 日韓交惡 連防疫支援都不屑 04:102020/05/07 國際大事 荒腔走板 百姓困上加困 04:102020/05/07 時論廣場 蘇貞昌挨罵不冤枉 04:102020/05/09 時論廣場 財經熱門新聞 散戶押這檔慘爆！專家驚曝恐套牢一輩子 - 即時 殺完了！油價逆天暴彈40％ 最大贏家曝光 - 財經 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 台股大多頭來了？專家驚爆1句…散戶心碎 - 財經 美豬有救了！川普突襲前夕 北京先下手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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