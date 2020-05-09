日本時事通信社報導，日本財務省8日發布資訊稱，截至2020年3月底，日本國家債務爲1114.54兆日元，創歷史新高。

據報導，這些債務主要包括國債、借款以及政府短期證券。如果按照2019年11月1日的日本總人口（約1.24億人）計算，日本國民的人均負債額已達到901萬日元（約台幣300萬元）。

報導稱，此次發布的金額較2019年12月大幅增加約3.76兆日元，這主要是因爲日本政府爲了彌補資金不足發行了約3.35兆日元的政府短期證券所致。

(旺報 )